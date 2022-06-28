- Интересуется ли "Зенит" Самошниковым? В упор не рассматриваем, - передает слова Медведева "Чемпионат".
Ранее появлялась информация, что "Зенит" из Санкт-Петербурга проявляет трансферный интерес к 24-летнему левому защитнику казанского "Рубина" Илье Самошникову, имеющему опыт выступлений за сборную России. В прошедшем сезоне, по итогам которого казанцы покинули Российскую премьер-лигу, футболист провел 27 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 1 забитый гол.
Медведев прокомментировал информацию об интересе "Зенита" к Самошникову
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к левому защитнику "Рубина" Илье Самошникову.
Фото: ФК "Рубин"