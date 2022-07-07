"Мы не приглашены вместо группы "Ленинград". Мы сами по себе. Откуда такая новость? По поводу "вместо" я ничего не знаю. Нас просто пригласили. Не знаю, как было все изначально запланировано, но мы действительно выступим на Суперкубке", — цитирует Калинкину Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз испытывает трудности в согласовании выступления группировки "Ленинград" перед матчем за Суперкубок России – против этой идеи высказывается губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
За Суперкубок страны 9 июля поборются "Зенит" и "Спартак", встреча пройдет на "Газпром Арене" и начнется в 19:00 мск.
"Танцы минус" - о вероятности выступления ну Суперкубке вместо "Ленинграда": нас просто пригласили
Директор российской рок-группы "Танцы минус" Марина Калинкина высказалась о слухах, что коллектив приглашен на матч Суперкубка России вместо группировки "Ленинград".
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