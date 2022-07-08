"Доводы всех моралистов-противников пива ничтожны. Кстати, сами моралисты не прочь выпить в ВИП-ложах. Но простым людям разрешается только квас, морс и минералка. Я не говорю о том, сколько доходов теряют клубы от запрета продажи и рекламы алкогольного пива", - цитирует Салихову Sport24.
Напомним, ранее пиво в качестве эксперимента продавалось на товарищеской встрече между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Кроме того, ожидалось, что продажа пива будет разрешена в матче заключительного тура прошедшего сезона между "Динамо" и "Сочи" (1:5), но в итоге этого не случилось.
На матче Суперкубка России, который состоится в субботу, 9 июля пиво продаваться не будет.
Зарема: моралисты-противники пива сами не прочь выпить в ВИП-ложах, но простым людям разрешается только квас и морс
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова высказалась о противниках продажи пива на стадионе.
Фото: телеграм-канал Заремы Салиховой