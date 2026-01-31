Орлов ответил, какой нападающий нужен "Зениту": Тюкавин послабее

"Нужен забивной нападающий. Такой, как Кордоба. Ищут центрфорварда, причем необязательно бразильца. Тюкавин? Нет, не думаю. Нужен, что называется, второй Кордоба. Тюкавин все же послабее. "Зениту" нужно подписать нападающего, который по футбольному интеллекту соответствовал бы тому же Педро, Луису Энрике", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 24 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
На данный момент петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах.
