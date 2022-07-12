Как сообщает источник, зарплата Налдо в "Спартаке" составит около 450 тысяч евро в год. При этом в сделке не предусмотрен подписной бонус, а комиссия для агента бразильца будет минимальной. Напомним, ранее сегодня "СЭ" сообщил, что "Спартак" близок к подписанию контракта с бывшим защитником "Краснодара" Налдо.
Последним клубом бразильского защитника был "Антальяспор". В прошедшем сезоне на счету Налдо 35 матчей в турецкой Суперлиге, в которых он отметился четырьмя забитыми мячами. В августе этого года Налдо исполняется 34 года.
До "Антальяспора" футболист защищал цвета "Эспаньола", "Краснодара", "Спортинга", "Удинезе", "Хетафе", "Гранады", "Болоньи" и нескольких бразильских клубов.
Источник: Metaratings
Источник: стало известно, какую зарплату Налдо будет получать в "Спартаке"
Выяснилась сумма, которую сможет зарабатывать бразильский защитник Налдо, если подпишет контракт со "Спартаком"
Фото: ФК "Краснодар"