"Я даже не рассматриваю вариант, по которому Дзюба будет играть в Первой лиге. Он в порядке: мы видели это в последнее время, когда играл в "Зените". Артём найдёт команду и будет играть. Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне в нашем чемпионате. Думаю, временно в расположении "Рубина": чисто приехал, чтобы поддерживать свою форму", — сказал Кечинов.
Российский нападающий пребывает в статусе свободного агента. После сезона-2022/2023 Дзюба и "Зенит" не стали продлевать трудовое соглашение.
Артём провёл в петербургском клубе 7 лет. В "Клуб с Невы" форвард перешёл из "Спартака" в 2015 году.
За время в "Зените" Дзюба стал 4-хкратным чемпионом России, дважды стал обладателем Кубка России, 4 раза брал Суперкубок России и дважды становился бронзовым призёром РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
Кечинов: Дзюба ещё два-три года может играть на самом высоком уровне
Фото: Global Look Press