"Давайте так — сначала надо набрать очки, чтобы не бороться за выживание. Это первая цель. Дальше посмотрим. В том числе и на то, как в начале сезона в официальных матчах проявит себя команда", - сказал Карпин.
Ранее Карпин заявил, что в ростовском клубе не осталось легионеров, и ставка будет на молодых игроков.
Валерий Георгиевич вернулся в "Ростов" в марте 2022 года и помог команде сохранить прописку в РПЛ.
По итогам чемпионата ростовчане заработали 38 очков и заняли 9 место в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Карпин раскрыл задачи "Ростова" на новый сезон
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о задачах, поставленных перед клубом в сезоне-2022/2023.
Фото: Metaratings