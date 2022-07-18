"Вариант с "Маритиму" был, мы обсуждали его с Газизовым. Но в итоге я решил, что отъезд за границу сейчас — не совсем то, что мне нужно. На топ-уровне в РПЛ я сыграл всего один сезон. Я готов к Европе, но мне нужен еще минимум сезон в России", - цитирует Агаларова Sport24.
Этим летом Агаларов стал игроком "Ахмата", перейдя из "Уфы". В составе башкирского коллектива 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги – забил 19 голов в 29 играх. Тем не менее, уфимцы вылетели из элитного дивизиона в Первую лигу.
Агаларов успел дебютировать в составе "Ахмата", выйдя на замену в матче против "Спартака" вместо Мохамеда Конате.
Агаларов: вариант с "Маритиму" был – мы обсуждали его с Газизовым
Форвард "Ахмата" Гамид Агаларов рассказал о подробностях выбора новой команды.
Фото: РФК "Ахмат"