"Если мы будем играть как можно лучше, "Локо" станет чемпионом России. У нашей команды есть все шансы на чемпионство. Мы готовы сражаться за золотые медали на 100%", - приводит слова Бека-Бека "РБ Спорт".
Напомним, "Локомотив" в первом туре РПЛ на своем поле сыграл вничью с "Пари Нижним Новгородом" (1:1). На гол Вильсона Изидора нижегородцы ответили точным ударом Вячеслава Кротова. При этом "железнодорожники" провели большую часть встречи в большинстве: на исходе получаса игры красную карточку получил Тимур Сулейманов.
В следующем туре "Локомотив" на своем поле принимает "Ростов". Встреча состоится в воскресенье, 24 июля.
Бека-Бека: у "Локомотива" есть все шансы на чемпионство
Полузащитник "Локомотива" Алексис Бека-Бека высказался о шансах его команды на золотые медали в стартовавшем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"