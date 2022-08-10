"Отставка Юрана? Очень неожиданно. Но в "Химках" всегда было много интересных событий. В любом случае, Сергею Николаевичу большое спасибо за работу. Только удачи, успехов и всех благ!" - цитирует Кухарчука Sport24.
Ранее "Химки" сегодня объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Вместо него клуб возглавил член тренерского штаба сборной России Николай Писарев. После 4-х туров РПЛ "Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице, опережая "Краснодар" по дополнительным показателям.
Сергей Юран тренировал "Химки" с февраля этого года. Это был уже третий приход специалиста в подмосковную команду.
"В "Химках" всегда было много интересных событий". Кухарчук - об уходе Юрана
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук прокомментировал уход Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Химки"