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Агент Карраскаля: его уровень позволяет стать лучшим игроком РПЛ. Сейчас он счастлив в Москве

Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, оценил уровень своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хорхе не вышел в стартовом составе из-за небольшого повреждения, но я считаю, что его уровень позволяет стать лучшим игроком чемпионата. Сейчас он очень счастлив в Москве", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля этого года, когда "армейцы" арендовали его из "Ривер Плейта". В летнее межсезонье красно-синие активировали опцию выкупа на колумбийца, заплатив за него около 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Карраскаль провел 5 матчей в РПЛ, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Хорхе с клубом рассчитан до лета 2026 года.


Карраскаль ЦСКА
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