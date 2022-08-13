"Хорхе не вышел в стартовом составе из-за небольшого повреждения, но я считаю, что его уровень позволяет стать лучшим игроком чемпионата. Сейчас он очень счастлив в Москве", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля этого года, когда "армейцы" арендовали его из "Ривер Плейта". В летнее межсезонье красно-синие активировали опцию выкупа на колумбийца, заплатив за него около 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Карраскаль провел 5 матчей в РПЛ, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Хорхе с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Агент Карраскаля: его уровень позволяет стать лучшим игроком РПЛ. Сейчас он счастлив в Москве
Агент Мартин Родригес, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, оценил уровень своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА