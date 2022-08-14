Ранее сегодня появилась информация, что новым главным тренером "Урала" станет Сергей Юран, который до этого скандально покинул "Химки". Специалиста заметили среди болельщиков на матче "Спартака" - "Сочи", где и задали ему вопрос о потенциальном месте работы.
"Я пришел на футбол поболеть за "Спартак". "Урал"? Да я на "Спартак" — "Сочи" пришел", - цитирует Юрана Sport24.
Напомним, "Урал" в понедельник, 8 августа объявил об уходе главного тренера команды Игоря Шалимова, с которым команда не набрала ни одного очка в стартовых 4-х турах. В первом матче без Шалимова уральцы сыграли вничью с "Факелом" (0:0).
Юран: "Урал"? Я пришел за "Спартак" поболеть
Экс-тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время возглавит "Урал".
Фото: РПЛ