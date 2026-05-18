Семин назвал лучшего игрока сезона РПЛ: такие футболисты украшают наш чемпионат

- Кордоба — лучший игрок чемпионата России в этом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром лиги.
И он лидер "Краснодара". Такие игроки только украшают наш чемпионат, - приводит слова Семина "СЭ".
В сезоне-2025/26 Джон Кордоба провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге 28 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 6 результативных передач. Колумбийский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата России, по итогам прошлого сезона он был признан лучшим игроком РПЛ.
"Краснодар" по итогам сезона завоевал серебряные медали - южане отстали от "Зенита" в турнирной таблице на два балла.