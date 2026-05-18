Козлов: в ЦСКА все играли плохо, а я не Месси, чтобы один команду вытащить

- Наверное, не получилось у команды в целом. Я не Лионель Месси, не могу взять и один всю команду вытащить.
Если хорошо играет команда, то и я буду хорошо играть. В принципе, играли все плохо. Наверное, поэтому и не получилось сыграть так, как хотелось, - приводит слова Козлова "Матч ТВ".
Данила Козлов перешел в ЦСКА из "Краснодара" в зимнее трансферное окно и заключил контракт до лета 2029 года. Всего полузащитник провел за красно-синих во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.
По итогам 30 сыгранных туров красно-синие заняли пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах. В 30 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова одержала домашнюю победу над "Локомотивом" со счетом 3:1.