Защитник "Ростова" - о пенальти в матче с "Зенитом": для меня он странный

- У меня есть вопросы по пенальти, когда Рустам переводит мяч на угловой. Заведомо до момента, когда Миронов рукой попал. Для меня это странный пенальти.
Одно дело, когда он туда отдает передачу и есть шанс, что Педро замкнет штангу и забьнт гол. Но этого момента даже в помине нет, - приводит слова Ланговича "РБ Спорт".
Вчера, 17 мая, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Ростовом" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти в первом тайме. Во второй половине ростовчане остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова.
По итогам 30 сыгранных туров петербуржцы стали чемпионами России, набрав 68 баллов - в турнирной таблице команда Сергея Семака обошла "Краснодар", который являлся действующим чемпионом страны, на два очка.