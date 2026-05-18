Защитник "Ростова" - о пенальти в матче с "Зенитом": для меня он странный

Защитник "Ростова" Андрей Лангович высказался о пенальти в матче 30 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
По словам Ланговича, он считает назначенный пенальти в ворота ростовчан странным.

- У меня есть вопросы по пенальти, когда Рустам переводит мяч на угловой. Заведомо до момента, когда Миронов рукой попал. Для меня это странный пенальти.

Одно дело, когда он туда отдает передачу и есть шанс, что Педро замкнет штангу и забьнт гол. Но этого момента даже в помине нет, - приводит слова Ланговича "РБ Спорт".

Вчера, 17 мая, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над "Ростовом" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший пенальти в первом тайме. Во второй половине ростовчане остались в меньшинстве после удаления Дмитрия Чистякова.

По итогам 30 сыгранных туров петербуржцы стали чемпионами России, набрав 68 баллов - в турнирной таблице команда Сергея Семака обошла "Краснодар", который являлся действующим чемпионом страны, на два очка.

