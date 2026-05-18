Семин: не понимаю ухода Тедеева из "Акрона"

- Заур Тедеев хорошо выполнял свою работу, поэтому я не понимаю его ухода из "Акрона".
Но вообще в минувшем сезоне было много удивительных решений по тренерам. Например, "Пари НН". Как можно тренера менять за четыре тура до конца сезона? Они поменяли и вылетели, - цитирует Семина Metaratings.
Вчера, 17 мая, тольяттинский "Акрон" в гостях уступил самарским "Крыльям Советов" в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:4. По итогам 30 сыгранных туров тольяттинцы заняли 13 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков в 30 встречах - команда сыграет в стыковых матчах с волгоградским "Ротором".
После матча с "Крыльями" тольяттинский клуб объявил об отставке Заурбека Тедеева с поста главного тренера. Он работал в клубе с 2024 года, а до этого работал в структуре "Ростова".