Кондаков: надеюсь, буду прогрессировать в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков высказался о своем развитии в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кондакова, он провел хороший сезон и надеется, что будет прогрессировать.

- Думаю, я провёл хороший сезон. Однако понимаю, что мне есть куда расти.

Нужно много работать. Надеюсь, что буду прогрессировать, оставаясь в "Зените", - приводит слова Кондакова "Чемпионат".

В текущем сезоне Даниил Кондаков провел за "Зенит" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 700 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

