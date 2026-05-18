Кондаков: надеюсь, буду прогрессировать в "Зените"

- Думаю, я провёл хороший сезон. Однако понимаю, что мне есть куда расти.
Нужно много работать. Надеюсь, что буду прогрессировать, оставаясь в "Зените", - приводит слова Кондакова "Чемпионат".
В текущем сезоне Даниил Кондаков провел за "Зенит" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет три результативные передачи. По итогам сезона команда Сергея Семака стала чемпионом России.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего полузащитника в 700 тысяч евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.