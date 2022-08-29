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Гендиректор "Химок" отреагировал на новость о возможном увольнении из клуба

Генеральный директор "Химок" Дмитрий Ульянов высказался по поводу слухов о своем возможном уходе из клуба.
Фото: ФК "Химки"
В середине этой недели в "Химках", с большой долей вероятности, произойдет смена менеджмента клуба. Клуб поменяет генерального директора, сейчас этот пост занимает Дмитрий Ульянов, также вероятна смена главного тренера, сейчас этот пост занимает Николай Писарев.

"Насколько это правда? Со мной никто не связывался, я сам с этим ознакомился в СМИ. Когда со мной свяжутся, тогда я и пойму, от чего это зависит. Я вам клянусь, никакой информации нет лично у меня. Может, у всех, кроме меня", - цитирует Ульянова Sport24.

Напомним, в августе "Химки" отправили в отставку с поста главного тренера Сергея Юрана. После смены тренера химчане потерпели три поражения от "Ахмата", "Локомотива" и "Сочи" с общим счетом 2:10.

В таблице чемпионата России "Химки" занимают 11-е место, имея в своем активе 7 очков.


Химки
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