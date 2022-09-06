"Давайте дождемся официального решения наблюдательного совета, после чего будем комментировать. В ближайшее время состоится заседание, где будет принято решение. Моя кандидатура рассматривается на должность гендиректора? Рассматривается", - цитирует Оленева "Матч ТВ".
Ранее сегодня сообщалось, что именно Оленев сменит на посту генерального директора клуба Дмитрия Ульянова, который работал в этой должности с июня этого года.
Ранее Николай Оленев занимал пост заместителя в министерстве спорта Подмосковья. Тогда главой министерства был нынешний член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.
После 8 туров РПЛ "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице. Подмосковная команда проиграла 5 последних матчей в РПЛ и Кубке России. По ходу сезона она уже дважды поменяла главного тренера: сначала Сергея Юрана сменил Николай Писарев, а затем уже вместо Писарева пришел Спартак Гогниев.
Экс-ассистент Терюшкова подтвердил, что может стать генеральным директором "Химок"
Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что он займет пост гендиректора "Химок".
Фото: личный архив Николая Оленева