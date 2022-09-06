По информации источника, такое решение принял лично главный инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов.
Сообщается, что помимо Ульянова из клуба уйдут директор по правовым вопросам Евгений Кречетов, финансовый директор Александр Гордиенко, тренер "Химок"-U19 Игорь Ющенко и директор школы Нияз Акба.
Ранее сегодня сообщалось, что Николай Оленев сменит на посту генерального директора "Химок" Дмитрия Ульянова. Оленев занимал пост заместителя в министерстве спорта Подмосковья. Тогда главой министерства был нынешний член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.
После 8 туров РПЛ "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице. Подмосковная команда проиграла 5 последних матчей в РПЛ и Кубке России. По ходу сезона она уже дважды поменяла главного тренера: сначала Сергея Юрана сменил Николай Писарев, а затем уже вместо Писарева пришел Спартак Гогниев.
Источник: Чемпионат
СМИ: главный инвестор "Химок" Садыгов отправит в отставку гендиректора и весь менеджмент клуба
Вслед за генеральным директором Дмитрием Ульяновым "Химки" покинет весь остальной менеджмент.
Фото: ФК "Химки"