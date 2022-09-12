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Гендиректор "Зенита" не стал исключать возможности организации товарищеского матча с иранским клубом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи, что питерцы в декабре собираются провести контрольный матч с иранским клубом "Сепахан".
Фото: ФК "Зенит"
"Правда ли, что "Зенит" проведёт товарищеский матч с иранской командой? Рано говорить", – цитирует функционера "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" в декабре сыграет с молодежным составом "Сепахана" в Иране.

"Зенит" после 9-ти туров действующего сезона Российской Премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 23 очка.


Медведев Зенит Сепахан
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