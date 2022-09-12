"Правда ли, что "Зенит" проведёт товарищеский матч с иранской командой? Рано говорить", – цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" в декабре сыграет с молодежным составом "Сепахана" в Иране.
"Зенит" после 9-ти туров действующего сезона Российской Премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 23 очка.
Гендиректор "Зенита" не стал исключать возможности организации товарищеского матча с иранским клубом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи, что питерцы в декабре собираются провести контрольный матч с иранским клубом "Сепахан".
Фото: ФК "Зенит"