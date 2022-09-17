"Что должно произойти, чтобы арена заполнилась целиком? … Наверное, надо сказать болельщикам "Торпедо" по всей России, чтобы приехали на игру — в таком случае арена точно заполнится. Ну или выйти в финал Кубка. У нас фанаты не только в России, но и во всём мире — они следят и звонят. Их точно больше 81 тысячи", — цитирует Самсонова "Чемпионат".
Сегодня "Торпедо" одержало первую победу в Российской Премьер-лиге после возвращения в элитный дивизион. Подопечные Николая Савичева в рамках 10-го тура чемпионата оказались сильнее ЦСКА. Черно-белые остаются на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 4 очка.
28 сентября "Торпедо" в третьем туре групповой стадии Кубка России встретится с "Уралом", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Защитник "Торпедо" ответил на вопрос, при каком условии клуб сможет собрать полные "Лужники"
Защитник "Торпедо" Артем Самсонов оценил возможность "автозаводцев" полностью заполнить "Лужники" на домашнем матче.
Фото: РФС