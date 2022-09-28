– Эти темы я обсуждаю только с родными и близкими, которых они касаются. Конечно, ты где-то читаешь эти новости, слышишь. Но мне это не мешает концентрироваться на футболе. Я – профессиональный спортсмен, должен уметь переключаться и делать свое дело. Тревога? Да у меня вообще нет тревожности, – цитирует Игнатьева "Sport24".
Напомним, что 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил о частичной мобилизации, которой чисто теоретически могут быть подвергнуты и спортсмены. В последние в СМИ активно обсуждается данная тема. Медиа-директор РФС Егор Крецан сообщал, что игрокам сборной России при пересечении границы для перелета в Киргизстан на товарищескую игру задавали вопросы о мобилизации.
Иван Игнатьев – о мобилизации: тревога? Да у меня вообще нет тревожности
Нападающий "Локомотива" Иван Игнатьев заявил, что частичная мобилизация в России не мешает ему концентрироваться на игре в футбол.
Фото: ФК "Локомотив"