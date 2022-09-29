Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ахмат
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
Крылья Советов2 тайм
П1 900X 12.5П2 1.01
Спартак
20:30
ЗенитНе начат
П1 4.4X 4.1П2 1.77
Сделать ставку

"Ахмат" обыграл "Ростов" в Кубке России, отыгравшись и забив три

"Ахмат" на своем поле обыграл "Ростов" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (3:1).
Фото: ФК "Ахмат"
Игра в Грозном завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Примечательно, что первыми забили гости – с пенальти отличился Тугарева, а затем забивали только хозяева. Два гола на счету Олейникова (один с пенальти), еще один забил Конате.

"Ахмат" сравнялся с "Ростовом" по набранным очкам (по шесть) и вырвался на первое место в группе С. "Динамо" занимает третью строчку (четыре очка), "Оренбург" идет последним (два очка). Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в текущем сезоне, учитывая игры Кубка России и матчи РПЛ.

Кубок России

Группа C

"Ахмат" 3:1 "Ростов"


Голы: Олейников, 73 (пен), 79, Конате, 88 - Тугарев, 59 (пен).

"Ахмат": Шелия, Быстров, Швец, Богосавац, Уциев (Карапузов, 46), Камилов, Тимофеев (Иналкаев, 90+2), Фольмер, Бериша (Садулаев, 46), Трошечкин (Олейников, 65), Агаларов (Конате, 65).

"Ростов": Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин (Поярков, 64), Лангович, Сильянов (Мелёхин, 46), Миронов (Щетинин, 89), Уткин (Глебов, 46), Мельников, Тугарев, Голенков.

Предупреждения: Швец, 27, Прохин, 72, Карапузов, 87, Глебов, 90+3.


Ахмат Ростов Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Долгов: "Химки" точно не вылетят из РПЛ – уверен в этом
Литвинов: когда я только появился в первой команде, Жиго сразу стал для меня примером
Семин: у "Спартака" сегодня 50% на победу над "Зенитом"
Орещук: "Зенит" будет просить за Мостового минимум 10 млн евро 4
Бояринцев - о поражении "Ростова" от "Ахмата": думаю, что сработала психология 1 эксклюзив
Литвинов: для меня важна приятная атмосфера внутри команды. Абаскаль смог этого добиться: сейчас мы одна семья 1
Нобоа – об обстановке в России: мне страшно, но у меня есть контракт "Сочи" и я не могу просто так уехать домой 2
Источник: в РФС отреагировали на информацию о списках для клубов РПЛ для брони от частичной мобилизации 1
Франко Камоцци: надеюсь, Соболев сегодня забьет "Зениту" и принесет победу "Спартаку" 4
Александр Мостовой – об интересе к Андрею Мостовому из Италии: думают, что он мой сын, поэтому и хотят пригласить 4
"Ахмат" обыграл "Ростов" в Кубке России, отыгравшись и забив три 5
Осинькин – перед кубковым матчем с "Факелом": отсутствие Глушенкова не должно сказаться на нашей атакующей игре
"Факел" объявил состав на кубковую игру с "Крыльями". В основу вернулся Акбашев, в запасе остались Аппаев и Гонгадзе
СМИ: РФС собирает списки игроков и сотрудников клубов РПЛ и Первой лиги 1
Источник: Ангбан летом мог перейти из "Сочи" во французский "Анже". Трансферу помешала травма
"Крылья Советов" назвали состав на кубковый матч с "Факелом". В Самаре остались Коваленко, Ломаев и Глушенков
Кучаев: гол в ворота "Сочи" получился простым, поэтому сильно не праздновал
Долгов – о результатах "Химок": нам может не хватить очков, чтобы претендовать на высокие места 1
В "Лацио" ответили на вопрос о предложении подписать Андрея Мостового 5
Сторожук – о продлении контракта с Сафоновым: он не уйдет из "Краснодара", даже если будут выгонять 1
Источник: кандидатуру Андрея Мостового предложили шести клубам Серии А
Президент "Сочи" ответил на вопрос, мог ли Нобоа летом уйти из команды
Главный тренер "Краснодара" объяснил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
"Ахмат" - "Ростов": стартовые составы на матч Кубка России
Динияр Билялетдинов раскрыл подробности похода в военкомат после получения повестки 5
Керк ответил на вопрос о готовности "Локомотива" биться за трофеи после победы над "Химками" 1
В "Зените" рассказали, сколько зрителей придет на матч со "Спартаком" 4
Кристиан Нобоа: Кубок важен для "Сочи". С ЦСКА играли хорошо, были моменты
Ротенберг – о судействе в матче с ЦСКА: нам не назначили пенальти! 10 раз посмотрели, как Сарвели скосили 3
Александр Соболев получил приз лучшему игроку сентября в РПЛ 15
Все новости
-