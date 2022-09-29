"Ахмат" обыграл "Ростов" в Кубке России, отыгравшись и забив три

"Ахмат" сравнялся с "Ростовом" по набранным очкам (по шесть) и вырвался на первое место в группе С. "Динамо" занимает третью строчку (четыре очка), "Оренбург" идет последним (два очка). Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в текущем сезоне, учитывая игры Кубка России и матчи РПЛ.
Кубок России
Группа C
"Ахмат" 3:1 "Ростов"
Голы: Олейников, 73 (пен), 79, Конате, 88 - Тугарев, 59 (пен).
"Ахмат": Шелия, Быстров, Швец, Богосавац, Уциев (Карапузов, 46), Камилов, Тимофеев (Иналкаев, 90+2), Фольмер, Бериша (Садулаев, 46), Трошечкин (Олейников, 65), Агаларов (Конате, 65).
"Ростов": Песьяков, Терентьев, Прохин, Мухин (Поярков, 64), Лангович, Сильянов (Мелёхин, 46), Миронов (Щетинин, 89), Уткин (Глебов, 46), Мельников, Тугарев, Голенков.
Предупреждения: Швец, 27, Прохин, 72, Карапузов, 87, Глебов, 90+3.