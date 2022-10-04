"Все арбитры поймали звезду и думают, что, раз у них лицензия VAR, никто, кроме них, нам не поможет… Собрать всех в одну кучу, в мешок — и во Вторую лигу. А оттуда достать ребятишек и переговорить с клубами: "Давайте хотя бы полгода посмотрим, что у нас здесь есть", — цитирует Федотова "Чемпионат".
Ранее бывший судья отметил, что арбитр матча "Крыльев Советов" и "Краснодара" Алексей Сухой должен был удалять бразильского защитника южан Кайо. Встреча 11-го тура Российской Премьер-лиги завершилась вничью – 0:0.
"Краснодар" занимает 5-е место в национальном первенстве, набрав 21 очко в 11-ти турах. На счету самарцев – 11 очков и 11 строчка в турнирной таблице.
Федотов: все арбитры РПЛ поймали звезду. Собрать их в кучу — и во Вторую лигу
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.
Фото: РПЛ