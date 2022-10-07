- Ни один специалист не скажет, что питерцы могут потерять очки. "Факел" неплохо играет у себя дома, иногда вырывает очки в матчах с сильными соперниками, но с "Зенитом" вряд ли это получится, потому что он на голову сильнее, - передает слова Тихонова Metaratings.ru.
В рамках 12 тура Российской премьер-лиги в Воронеже состоится встреча местного "Факела" и петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые набрали 29 очков в 11 матчах и возглавляют турнирную таблицу с отрывом в 6 очков от ближайшего конкурента. В активе "Факела" 9 очков в 11 матчах и текущее 13 место по ходу 12 тура РПЛ.
Тихонов: у "Факела" вряд ли получится вырвать очки с "Зенитом" - он на голову сильнее
Экс-главный тренер "Крыльев Советов" и "Химок" Андрей Тихонов дал прогноз на матч 12 тура РПЛ "Факел" - "Зенит".
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