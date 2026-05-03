По информации источника, возможное наказание для форварда может быть разным - от предупреждения до длительной дисквалификации. Окончательное решение по делу ожидается уже после завершения контракта игрока с московским клубом.
При этом РУСАДА удовлетворило просьбу об отмене временного отстранения, поэтому Заболотный сможет доиграть нынешний сезон.
Форвард стал игроком "Спартака" летом 2025 года. В текущем розыгрыше футболист принял участие в 16 матчах за красно-белых и отметился одной результативной передачей.
Источник: "Чемпионат"
Нападающий "Спартака" сдал положительный допинг-тест - источник
Нападающий "Спартака" Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.
