Нападающий "Спартака" сдал положительный допинг-тест - источник

Нападающий "Спартака" Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, возможное наказание для форварда может быть разным - от предупреждения до длительной дисквалификации. Окончательное решение по делу ожидается уже после завершения контракта игрока с московским клубом.

При этом РУСАДА удовлетворило просьбу об отмене временного отстранения, поэтому Заболотный сможет доиграть нынешний сезон.

Форвард стал игроком "Спартака" летом 2025 года. В текущем розыгрыше футболист принял участие в 16 матчах за красно-белых и отметился одной результативной передачей.

Источник: "Чемпионат"

