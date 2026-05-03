Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
Перенесён
Уфа
Волга Ул
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Заболотный выступил с заявлением после новости о положительном допинг-тесте

Нападающий "Спартака" Антон Заболотный выступил с заявлением после информации о положительной допинг-пробе.
Фото: ФК "Спартак"
Футболист подтвердил, что его последний тест действительно оказался положительным, однако подчеркнул, что никогда сознательно не использовал запрещённые вещества.

Форвард сообщил, что временное отстранение уже снято, поэтому он продолжит тренироваться и принимать участие в матчах команды до завершения разбирательства.

- За всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ, - написал Заболотный в соцсетях.

Также игрок отметил, что намерен доказать свою невиновность после окончания сезона.

В нынешнем розыгрыше форвард провёл за красно-белых 16 матчей и отметился одной результативной передачей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится