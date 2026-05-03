Заболотный выступил с заявлением после новости о положительном допинг-тесте

- За всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ, - написал Заболотный в соцсетях.

Футболист подтвердил, что его последний тест действительно оказался положительным, однако подчеркнул, что никогда сознательно не использовал запрещённые вещества.Форвард сообщил, что временное отстранение уже снято, поэтому он продолжит тренироваться и принимать участие в матчах команды до завершения разбирательства.Также игрок отметил, что намерен доказать свою невиновность после окончания сезона.В нынешнем розыгрыше форвард провёл за красно-белых 16 матчей и отметился одной результативной передачей.