Михаил Галактионов есть в шорт-листе клуба, но говорить о том, что выбор будет сделан именно в его пользу, преждевременно, – передает источник.
Напомним, что "Локомотив" после матча с "Сочи" (0:4) объявил об уходе из клуба Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна. Михаил Галактионов возглавляет "Пари НН" с 16 июня 2022 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. Соглашение с молодежной сборной рассчитано до 31 декабря 2022 года.
Источник: "Metaratings"
Metaratings: Галактионов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Локомотива"
Главный тренер "Пари НН" и молодёжной сборной России Михаил Галактионов является одним из кандидатов на пост главного тренера "Локомотива".
Фото: РИА Новости