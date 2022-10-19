"Арсен Захарян — очень качественный игрок, талант. Знаю, что лондонский клуб хотел его купить этим летом. Мне кажется, он играл бы в стартовом составе "Челси". Думаю, у него получилось бы", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
В конце августа в СМИ появилась информация, что в подписании Захаряна заинтересован "Челси". Позднее пресс-служба "Динамо" сообщила, что сделку не удалось закрыть по не зависящим от московского клуба техническим причинам.
Захарян вышел на поле в 12-ти матчах текущего чемпионата России, в которых отметился забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.
Даса: Захарян – качественный игрок, он играл бы в стартовом составе "Челси"
Защитник "Динамо" Эли Даса оценил шансы полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна закрепиться в основном составе "Челси" в случае его перехода в лондонский клуб.
Фото: ФК "Динамо"