Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Енисей2 тайм

"МЮ" победил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче АПЛ со счетом 2:0.
Фото: Global Look Press
Голами за "МЮ" отличились нападающий Брайан Мбемо и атакующий полузащитник Бруну Фернандеш. На 29-й минуте встречи красную карточку получил защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро.

На данный момент клуб из Манчестера занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. Команда из Лондона располагается на 14-й строчке с 29 баллами в своем активе.

