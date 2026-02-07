"МЮ" победил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче АПЛ со счетом 2:0.

Фото: Global Look Press

Голами за "МЮ" отличились нападающий Брайан Мбемо и атакующий полузащитник Бруну Фернандеш. На 29-й минуте встречи красную карточку получил защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро.



На данный момент клуб из Манчестера занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. Команда из Лондона располагается на 14-й строчке с 29 баллами в своем активе.

