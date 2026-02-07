Голами за "МЮ" отличились нападающий Брайан Мбемо и атакующий полузащитник Бруну Фернандеш. На 29-й минуте встречи красную карточку получил защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро.
На данный момент клуб из Манчестера занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 44 очка. Команда из Лондона располагается на 14-й строчке с 29 баллами в своем активе.
"МЮ" победил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
Фото: Global Look Press