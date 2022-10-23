Талалаев не полетел в Грозный на игру 14 тура Российской Премьер-лиги против "Ахмата". В СМИ причиной такого решения называлось недопонимание между специалистом и руководством грозненцев. В сентябре Талалаев был уволен с поста главного тренера "Ахмата". В "Торпедо" заявили, что Талалаев пропустит матч из-за болезни.
Со скамейки действиями футболистов руководил ассистент Талалаева Юрий Нагайцев. "Торпедо" проиграло "Ахмату" со счетом 0:1.
Как сообщил Нагайцев, Талалаев будет здоров к следующему матчу. 30 октября в рамках 15 тура чемпионата России "Торпедо" в гостях сыграет против "Спартака". Матч на "Открытие Банк Арене" начнется в 16:30 мск.
"Торпедо" занимает 16 место в РПЛ с 6 очками в активе.
Источник: Матч ТВ
Нагайцев сообщил, что Талалаев восстановится к матчу следующего тура РПЛ
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев сможет руководить командой в следующем матче "автозаводцев".
Фото: ФК "Торпедо"