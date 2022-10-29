– Выглядит ли "Зенит" как команда, которую нельзя победить на дистанции? Ну, это очень сбалансированная команда, в которой есть равноценные замены. Порой длина скамейки играет решающую роль, – приводит слова Федотова "РБ Спорт".
"Зенит" под руководством Сергея Семака занимает привычное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, на их счету 36 очков и матч пятнадцатого тура в запасе. Сегодня "Зенит" на выезде сыграет с "Краснодаром", который идет шестым. ЦСКА после вчерашней победы над "Локомотивом" (1:0) располагается на третьей строчке (29 очков). Если "Зенит" сегодня обыграет "Краснодар", их отрыв от "армейцев" достигнет десяти очков.
Владимир Федотов: длина скамейки в "Зените" играет решающую роль
Фото: ФК "Зенит"