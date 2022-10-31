"Как оценю первую часть сезона РПЛ для "Зенита"? Было тяжело! "Зенит" — главный раздражитель для остальных команд, все хотят обыграть нас. Нам нужно держать удар и выкладываться в каждом матче. Это сложно, но пока справляюсь", - цитирует Семака "РБ Спорт".
Действующий чемпион страны сохраняет лидерство в таблице национального первенства по итогам 15 туров – петербуржцы набрали 39 очков и оторвались от "Спартака", занимающего второе место, на 7 баллов.
5 ноября подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге сыграют с "Ахматом". Команды сыграли между собой в начале августа, тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Семак: "Зениту" сложно держать удар, мы - главный раздражитель для остальных команд
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги первого круга текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"