"Хотел бы. Но понимаю, что сейчас это сделать невероятно тяжело. Турция? Наверное, нет. Только из-за еврокубков если - возможно. Но в Турцию, наверное, нет. В топ-5 чемпионатов [Европы] - да. Но на самом деле, я об этом не думаю. Это практически невозможно сейчас", - приводит слова Соболева РБ Спорт.
Соболев перешел в "Спартак" в 2020 году из "Крыльев Советов". В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, на его счету 9 голов и 6 результативных передач. В общей сложности за столичный клуб он сыграл в 91 матче, забил 42 мяча и отдал 20 голевых пасов. Контракт Соболева со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 млн евро.
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 2 место. В 15 матчах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 32 очка. На 7 баллов спартаковцы отстают от лидирующего "Зенита".
Соболев - о карьере в Европе: это практически невозможно сейчас
Нападающий "Спартака" Александр Соболев высказался о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: ФК "Спартак"