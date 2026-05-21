Матчи Скрыть

В "Арисе" назвали причину расставания с Кокориным

Пресс-секретарь "Ариса" Костас Пападопулос ответил, почему клуб расстался с Александром Кокориным.
Фото: ФК "Арис"
Костас Пападопулос заявил, что "Арис" стремится снизить средний возраст состава.

"Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться.
Его качества не вызывают никаких сомнений, но в футболе рано или поздно любой цикл подходит к концу", - сказал Пападопулос Sport24.

Александр Кокорин перешел в "Арис" из "Фиорентины" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится