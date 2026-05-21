В "Арисе" назвали причину расставания с Кокориным

"Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться.Его качества не вызывают никаких сомнений, но в футболе рано или поздно любой цикл подходит к концу", - сказал Пападопулос Sport24.
Александр Кокорин перешел в "Арис" из "Фиорентины" в начале июля 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 22 матча, голевыми действиями не отличился. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.