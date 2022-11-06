По информации источника, вопрос упирается в то, что бывший наставник "Локомотива" хочет работать в европейских топ-чемпионатах.
Сочинскому клубу в качестве альтернативных вариантов предложены бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков, а также наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин.
Кержаков находится без работы с лета. Нижегородский клуб он возглавлял в прошлом сезоне. Также Кержаков был главным тренером "Томи".
Под руководством Осинькина "Крылья" вернулись в РПЛ. В нынешнем сезоне самарский клуб после 15 туров занимает 11 место с 17 очками в активе.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" приняло решение уволить старшего тренера Вадима Гранина. Позднее сообщалось, что специалист покинул расположение клуба, до зимней паузы коллективом будет руководить Александр Точилин.
Источник: РБ Спорт
"РБ Спорт": у "Сочи" не получается договориться с Николичем. Команду может возглавить Кержаков
"Сочи" пытается договориться с Марко Николичем о назначении на пост главного тренера.
Фото: РПЛ