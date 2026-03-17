Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Челси
23:00
ПСЖНе начат
Арсенал
23:00
БайерНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат

Мелкадзе рассказал, какое место может занять "Ахмат" Черчесова

Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе оценил перспективы команды.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Мелкадзе, потолок команды - первое место в РПЛ.

- Какой потолок у этого "Ахмата" с Черчесовым? Первое место в РПЛ.

Если всё сохранится, а состав ещё усилится — это более чем реально. Если "Балтика" борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть, - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".

Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата" с августа прошлого года, на этом посту он сменил Александра Сторожука, который проработал в клубе меньше 3 месяцев.

По итогам 21 сыгранного тура грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками в своем активе. В 22 туре чемпионата России подопечные Черчесова сыграют на домашнем стадионе с "Ростовом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится