Мелкадзе рассказал, какое место может занять "Ахмат" Черчесова

- Какой потолок у этого "Ахмата" с Черчесовым? Первое место в РПЛ.
Если всё сохранится, а состав ещё усилится — это более чем реально. Если "Балтика" борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть, - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".
Станислав Черчесов является главным тренером грозненского "Ахмата" с августа прошлого года, на этом посту он сменил Александра Сторожука, который проработал в клубе меньше 3 месяцев.
По итогам 21 сыгранного тура грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 27 набранными очками в своем активе. В 22 туре чемпионата России подопечные Черчесова сыграют на домашнем стадионе с "Ростовом".