Жирков рассказал о своем функционале в "Динамо" Гусева

Юрий Жирков рассказал, за что он отвечает в тренерском штабе "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Жиркова, он следит за открываниями футболистов и их работой в разных зонах.

- Все то же самое, что и говорил в начале сборов. Смотрю, кто как открывается, работает в разных зонах. Слежу за этим и подсказываю, что нужно улучшить.

Ролан Александрович, Роман Шаронов, еще один помощник Алексей Радевич более опытные тренеры. А я только начинаю, стараюсь во всем помогать, - цитирует Жиркова "СЭ".

В конце прошлого года московское "Динамо" назначило Ролана Гусева на пост главного тренера - контракт со специалистом заключен до конца текущего сезона, ранее он входил в тренерский штаб бело-голубых и исполнял обязанности главного тренера. Помощниками Гусева стали Юрий Жирков и Роман Шаронов.

По итогам 21 сыгранного тура бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. В первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России команда Гусева одержала домашнюю победу над московским "Спартаком" со счетом 5:2.

