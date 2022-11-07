– Правда ли, что я могу возглавить "Сочи"? Без комментариев, – приводит слова Кержакова "РБ Спорт".
Напомним, что вчера в эфире ютуб-шоу "Коммент.Live" футбольный комментатор Константин Генич рассказал о том, что Кержаков может возглавить футбольный клуб "Сочи" и является главным кандидатом на это место. Последним местом работы Александра в качестве главного тренер был клуб "Пари НН", из которого он ушел в июне 2022 года.
Александр Кержаков: я могу возглавить "Сочи"? Без комментариев
Бывший наставник "Пари НН" Александр Кержаков отреагировал на информацию о том, что он является главным кандидатом на пост главного тренера "Сочи".
Фото: РПЛ