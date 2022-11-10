По данным источника, "Спартак" отправится на первый зимний сбор в Дубай. Игроки приступят к тренировкам в период с 11 по 13 января.
В прошлом сезоне московский клуб также проводил свои зимние сборы в Дубае.
В этом сезоне "Спартак" располагается на второй строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 33 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков. До зимний паузы красно-белые проведут три матча. В чемпионате команда Абаскаля сыграет против "Локомотива", в кубке соперниками станут "Крылья Советов" и "Зенит".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" отправится в Дубай на первый зимний сбор
Московский "Спартак" планирует провести первый зимний сбор в Дубае.
Фото: ФК "Спартак"