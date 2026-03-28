Названа сумма выплаты "Барселоне" за травму Рафиньи - Mundo Deportivo

Названа сумма выплаты "Барселоне" за травму Рафиньи

Травма Рафиньи, которую он получил в товарищеском поединке за сборную Бразилии, принесёт "Барселоне" финансовую компенсацию.

Каталонский клуб имеет право на выплаты от ФИФА. Как сообщает Mundo Deportivo, повреждение выведет нападающего из строя примерно на пять недель. Этот срок превышает установленный минимум, после которого клубы могут рассчитывать на страховые выплаты.



Ожидается, что "Барселона" получит как минимум 143 836 евро. Если восстановление затянется, сумма будет расти - более чем на 20 тысяч евро за каждый дополнительный день отсутствия футболиста.