"Меня очень приятно удивило качество футбола в дерби. Если сравнивать с Сербией, то качество явно на стороне московского противостояния. Это был один из самых красивых, хороших матчей с начала сезона", - цитирует футболиста Metaratings.
ЦСКА в домашних стенах сыграл против "Спартака" 16 октября в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги. Команды не смогли определить победителя дерби – встреча завершилась со счетом 2:2. В составе "армейцев" дубль оформил форвард Федор Чалов, ворота Игоря Акинфеева поразили Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Зделар: качество футбола в дерби со "Спартаком" явно выше, если сравнивать с белградским
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар сравнил качество футбола в московском дерби между "армейцами" и "Спартаком" с белградским дерби "Партизана" и "Црвены Звезды".
Фото: ПФК ЦСКА