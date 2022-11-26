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Б. Ротенберг: переход Дзюбы в "Сочи" невозможен

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Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что Артем Дзюба не перейдет в клуб.
Фото: ФК "Адана Демирспор"
- Возможен ли переход нападающего Артема Дзюбы в "Сочи"? Нет, - приводит комментарий Ротенберга "СЭ".

Артем Дзюба в данным момент находится без клуба. В прошлом сезоне футболист выступал за "Зенит", с командой Артем стал четырехкратным чемпионом России. Ранее СМИ сообщали, что летом форвард отказался от предложения "Сочи" в размере 1 миллиона евро. Сегодня было объявлено, что новым наставником "барсов" стал Курбан Бердыев, соглашение рассчитано на 2,5 года.

Сочинский клуб набрал 25 баллов и находится на 9 месте в РПЛ.


Ротенберг Б Дзюба Сочи
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