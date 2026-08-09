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Факел
19:30
АхматНе начат

Суперкомпьютер назвал двух основных кандидатов на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер Opta определил команды, которым на данный момент сильнее остальных угрожает прямой вылет из РПЛ по итогам сезона-2026/2027.
Фото: РПЛ
Самые высокие шансы закончить чемпионат на двух последних строчках получили "Акрон" и "Факел". Наиболее вероятным претендентом на 16-е место считается тольяттинский клуб - вероятность такого исхода оценивается в 31,1%. Ещё 20,2% приходится на вариант, при котором "Акрон" финиширует 15-м.

У "Факела" вероятность завершить сезон на последней позиции составляет 26,9%, а занять предпоследнюю строчку - 19,1%.

"Акрон" после трёх туров заработал одно очко и занимает 15-е место. "Факел" в двух турах пока не набрал очков и идёт 16-м.

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