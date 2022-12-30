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Агент Дивеева: переговоры с ЦСКА идут, это непростой процесс

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Футбольный агент Олег Еремин рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по продлению контракта с его клиентом Игорем Дивеевым.
Фото: Чемпионат.com
– Переговоры по контракту с ЦСКА ведутся, да. Это непростой процесс, но он идет. Переговоры идут в неспешном порядке, – приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, что российский центральный защитник Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с июля 2019 года. До этого Игорь играл за свой родной клуб – "Уфа". За "армейцев" Дивеев к этому моменту успел отыграть 118 матчей, забить десять мячей, отдать четыре результативных передачи. Игорь вызывается и в сборную Россию по футболу, за которую он провел 14 матчей, забил один мяч. Контракт Игоря Дивеева с московским ЦСКА истекает 30 июня 2024 года. Ранее некоторые из источников сообщали об интересе к Дивееву со стороны "Зенита".


Дивеев ЦСКА
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