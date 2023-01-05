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Сербский журналист: вот увидите, "Краснодар" с Ивичем надерет зад таким лидерам РПЛ, как "Зенит"

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Сербский журналист Telegraf.rs Зоран Ивкович поделился ожиданиями от работы Владимира Ивича в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
"Я убежден, что Владимир Ивич добьется выдающихся результатов с "Краснодаром", потому что это отличный и преданный своему делу тренер, который не начинал с топ-клуба, а шаг за шагом набирался опыта. Вот увидите, "Краснодар" с Ивичем надерет зад таким лидерам РПЛ, как "Зенит", - цитирует Ивковича Sport24.

Напомним, "Краснодар" официально объявил о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера клуба в среду, 4 января. Сербский специалист подписал с "быками" контракт на 2 года. Александр Сторожук, который до этого возглавлял команду, вернулся к работе со второй командой "Краснодара".

Последним местом работы Ивича был израильский "Маккаби", с которым он дважды становился чемпионом страны. Кроме того, серб тренировал ПАОК и "Уотфорд".


Ивич Краснодар
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