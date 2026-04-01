Швеция
3 - 2 3 2
ПольшаЗавершен
Босния и Герцеговина
1 - 1 (П 4 - 1) 1 141
ИталияЗавершен
Чехия
2 - 2 (П 3 - 1) 2 231
ДанияЗавершен
Косово
0 - 1 0 1
ТурцияЗавершен

Россия
0 - 0 0 0
МалиЗавершен

Сборная Чехии вышла на ЧМ-2026, обыграв Данию в серии пенальти

Сборная Чехии пробилась на чемпионат мира 2026 года, одолев команду Дании в стыковом матче.
Сборная Чехии
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью - 2:2. В составе хозяев отличились Павел Шульц и Ладислав Крейчи, у датчан голы на счету Йоахима Андерсена и Каспера Хега.

Победитель противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались чешские футболисты - 3:1.

Таким образом, Чехия завоевала путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира чешская команда сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.

