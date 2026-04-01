Сборная Чехии вышла на ЧМ-2026, обыграв Данию в серии пенальти

Сборная Чехии пробилась на чемпионат мира 2026 года, одолев команду Дании в стыковом матче.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью - 2:2. В составе хозяев отличились Павел Шульц и Ладислав Крейчи, у датчан голы на счету Йоахима Андерсена и Каспера Хега.



Победитель противостояния определился в серии пенальти, где точнее оказались чешские футболисты - 3:1.



Таким образом, Чехия завоевала путёвку на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира чешская команда сыграет с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей.