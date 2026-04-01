Бубнов - о Карпине: матом больше говорил, чем нормальным языком

В прошлом игрок "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов раскритиковал поведение рулевого сборной России Валерия Карпина.
Фото: РФС
Эксперт жёстко отреагировал на появившееся в сети видео из раздевалки после матча с Никарагуа, отметив манеру общения специалиста с командой.

- Мат-перемат в перерыве, Карпин там вышел на такой уровень, на котором даже я не знаю, кто на таком уровне был.

Тренер, который орёт в перерыве матом… Карпин в перерыве матом больше говорил, чем нормальным языком, мотиватор он такой, да? - сказал эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Матч против Никарагуа завершился победой сборной России со счётом 3:1, после чего команда сыграла вничью с Мали - 0:0.

Отметим, что на протяжении последних четырёх лет сборная России проводит исключительно товарищеские встречи из-за действующего отстранения от международных турниров.

