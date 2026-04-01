Сборная Италии проиграла Боснии и пропустит чемпионат мира

Сборная Боснии и Герцеговины завоевала путёвку на чемпионат мира 2026 года, обыграв Италию в стыковом матче.
Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В составе итальянцев отличился Мойзе Кин, у хозяев ответный мяч забил Харис Табакович.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались боснийцы - 4:1.

На групповом этапе чемпионата мира 2026 года сборная Боснии и Герцеговины встретится с Канадой, Катаром и Швейцарией - эти команды попали с ней в квартет B.

Голы: Табакович, 79 - Кин, 15.

Серия пенальти: Тахирович - 1:0. Эспозито - 1:0 (выше). Табакович - 2:0. Тонали - 2:1. Алайбегович - 3:1. Кристанте - 3:1 (перекладина). Байрактаревич - 4:1.

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац (Алайбегович, 46), Мухаремович, Катич, Дедич, Мемич (Бурнич, 72), Шуньич (Тахирович, 46), Башич (Табакович, 71), Байрактаревич, Джеко, Демирович (Хаджиахметович, 115).

Италия: Доннарумма, Калафьори, Бастони, Манчини, Димарко (Спинаццола, 91), Тонали, Локателли (Кристанте, 71), Барелла (Фраттези, 85), Политано (Палестра, 46), Ретеги (Гатти, 44), Кин (Эспозито, 71).

Предупреждения: Тахирович, 54, Доннарумма, 81, Мухаремович, 102, Катич, 114, Фраттези, 120+1.

Удаление: Бастони, 41.

